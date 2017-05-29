Основной этап сдачи Единого государственного экзамена стартует в Алтайском крае в понедельник, 29 мая. Как сообщает управление по образованию и науке региона, более 700 человек будут сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), порядка 350 – по географии.

Экзамен начнется в 10.00 по местному времени. Согласно стандарту процедуры, экзамены по информатике и ИКТ продлятся 3 часа 55 минут, по географии — 3 часа. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для подтверждения освоения общеобразовательных программ, по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37.

Стоит отметить, что на экзамене по географии разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.

В ведомстве напомнили, что резервные дни для сдачи ЕГЭ, в случае если школьник не присутствовал на экзамене по уважительным причинам, назначены по данным предметам на 20 июня.

Отметим, что 31 мая школьники будут сдавать экзамен по математике, который является базовым. За парты сядут около 7,5 тысяч человек.

Напомним, основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля. Всего на экзамены зарегистрировались 12,7 тысячи человек, из них 11,6 тысячи выпускников текущего года. В Алтайском крае будет функционировать 94 массовых пункта проведения экзамена.