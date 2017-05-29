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Экс-премьер Греции и отец текущего главы основной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса Константинос Мицотакис скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское информагентство.
По его данным, бывший политик умер в понедельник, 29 мая, в 1:00 по местному времени в окружении любивших его людей.
Агентство пишет, что Мицотакис родился в городе Ханья на Крите. Он был племянником выдающегося политика, многократного премьер-министра Элефтериоса Венизелоса. Константинос Мицотакис занимал пост премьера страны с 1990 по 1993 год, до 1993 года также был главой партии "Новая демократия". Сейчас ее возглавляет его сын Кириакос Мицотакис.
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