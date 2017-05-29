Фото: администрация Барнаула
Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула продолжает снижаться на фоне жаркой погоды, пришедшей в Алтайский край. Как сообщает Алтайский ЦГМС, за минувшие сутки уровень воды снизился почти на девять сантиметров. На данный момент он составляет 473 сантиметра над нулем водомерного столба.
В районе Усть-Чарышской Пристани уровень воды в реке Обь поднялся за сутки на 11 сантиметров, до 464 см над нулем водомерного столба. Кроме того, больше воды наблюдают жители Камня-на-Оби. А вот в Бийске, который на прошлой неделе лишился сити-менеджера, уровень воды в реке Бия составляет 220 сантиметров, в Сростках уровень воды достиг 444 сантиметров.
Как ранее писал Amic.ru, в начале июня синоптики прогнозируют подъем воды в реках из-за ожидаемых осадков. По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, обильные осадки ожидаются в период с 30 мая по 2 июня.
Наиболее вероятно поднятие уровней рек в восточных районах Алтайского края. Также отметим, что в настоящее время Алтайский край уже переживает вторую волну паводка.
Комментарии
ну и где всеобщее потопление о котором орали с ноября прошлого года? русло надо чистить и берега укреплять
ну иди чисти и укрепляй... с дивана то виднее...
с дивана? раньше чистили и укрепляли, сейчас всё заброшено