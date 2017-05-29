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Ремонт федеральной автомобильной дороги А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" стартовал в понедельник, 29 мая. Сотрудники Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" работают на участке с 30-го по 46-й километр, сообщают в ведомстве.
Отмечается, что на двухполосном участке дороги второй технической категории уложат защитный слой износа покрытия по технологии типа "Новачип". Это позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики, устранить колейность. В соответствие с нормативами приведут показатели ровности и коэффициент сцепления покрытия.
Для повышения безопасности движения заменят дорожные знаки и указатели, установят новое барьерное ограждение. Дорожники обустроят заездные карманы для общественного транспорта, установят пять новых остановочных павильонов. На остановках и в зоне пешеходного перехода установят автономное электроосвещение.
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