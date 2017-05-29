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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Установлено, что инцидент произошел в ночь с пятницы, 26 мая, на субботу, 27 мая. Двое мужчин были в гостях у своей знакомой в одном из сел Онгудайского района и распивали спиртное. В ходе разговора между участниками застолья произошел конфликт на почве ревности. Тогда 31-летний житель Усть-Коксинского района несколько раз ударил своего соперника ножом по телу.
От полученных ранений потерпевший умер через непродолжительное время.
Сейчас по делу об убийстве ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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