25 мая 2017 года состоялось деловое посещение ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Участников принимали выпускники Президентской программы, финансовый директор Анфиса Щербинина и главный технолог Евгений Василенко.
Целью деловой встречи являлось не только знакомство с производством Барнаульского пивоваренного завода, но и конкретные коммерческие предложения по взаимовыгодному сотрудничеству с предпринимателями. Итогом встречи послужили предварительные соглашения.
Анфиса Щербинина огласила основные результаты деятельности компании за 2016 год:
- рост продаж продукции
- увеличение производственных мощностей
- ребрендинг
- появление новинок в ассортименте
К концу 2017 года в планах завода увеличение технико-технологической мощности на 20%. Благодаря постоянной модернизации производства продукция Барнаульского пивоваренного завода входит в список "100 лучших товаров России", "Золотые бренды Алтая".
"Процесс пивоварения нашей компании основывается на синтезе традиций и новейших разработок", — рассказал технологию производства Евгений Василенко.
Участники клуба посетили производственные площадки и цеха, а также смогли воочию посмотреть процесс пивоварения в соответствии с технологической цепочкой классического пивоварения.
"Мы отвечаем за качество сырья. На территории Барнаульского пивоваренного завода есть собственная солодовня, а также 10 собственных артезианских скважин глубиной более 220 метров, разработана система водоподготовки", — прокомментировал Евгений Василенко.
В завершение встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы, рассказали о возможности сотрудничества.
Информация и фото предоставлены КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр"