25 мая 2017 года состоялось деловое посещение ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Участников принимали выпускники Президентской программы, финансовый директор Анфиса Щербинина и главный технолог Евгений Василенко.

Целью деловой встречи являлось не только знакомство с производством Барнаульского пивоваренного завода, но и конкретные коммерческие предложения по взаимовыгодному сотрудничеству с предпринимателями. Итогом встречи послужили предварительные соглашения.

Анфиса Щербинина огласила основные результаты деятельности компании за 2016 год:

рост продаж продукции

увеличение производственных мощностей

ребрендинг

появление новинок в ассортименте

К концу 2017 года в планах завода увеличение технико-технологической мощности на 20%. Благодаря постоянной модернизации производства продукция Барнаульского пивоваренного завода входит в список "100 лучших товаров России", "Золотые бренды Алтая".

"Процесс пивоварения нашей компании основывается на синтезе традиций и новейших разработок", — рассказал технологию производства Евгений Василенко.

Участники клуба посетили производственные площадки и цеха, а также смогли воочию посмотреть процесс пивоварения в соответствии с технологической цепочкой классического пивоварения.

"Мы отвечаем за качество сырья. На территории Барнаульского пивоваренного завода есть собственная солодовня, а также 10 собственных артезианских скважин глубиной более 220 метров, разработана система водоподготовки", — прокомментировал Евгений Василенко.

В завершение встречи представители принимающей стороны ответили на все интересующие вопросы, рассказали о возможности сотрудничества.

Информация и фото предоставлены КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр"