Фото: news.vse42.ru
Помощь спасателей и полицейских понадобилась в одной из многоэтажек на улице Станиславского в Новосибирске, где 17-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщается в группе "МАСС" во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, в 23:00. По словам очевидцев, девушка-подросток пыталась спрыгнуть с седьмого этажа. Спустя десять минут с момента поступления вызова на место прибыли спасатели. Отмечается, что на месте уже были стражи порядка, которые сообщили, что девушка убежала до приезда сотрудников МАСС.
Выяснилось, что подросток живет в неблагополучной семье. Мать девушки постоянно пьет, она лишена родительских прав. Младшую сестру подростка взяли под опеку родственники. Сама девушка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, живет с матерью и старшей совершеннолетней сестрой.
Комментарии