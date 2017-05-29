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Как грамотно организовать рабочий процесс руководителю?

, ИА "Амител"
Обучающие дистанционные курсы по управлению персоналом предлагает "Академия" HeadHunter

Управление персоналом и контроль над выполнением общих проектов — задача не только ответственная, но и сложная. Специально для тех руководителей, кто хотел бы научиться грамотно организовывать рабочий процесс в коллективе, "Академия" HeadHunter приготовила полезные образовательные курсы.

Руководитель и сотрудники: как выстроить эффективную работу?

Каждому руководителю важно научиться выстраивать отношения с сотрудниками, а не просто управлять ими. От умения ставить задачи, обсуждать результаты работы — удачные и не очень — и устанавливать понимание с подчиненными зависит успех компании в целом.

Вы научитесь правильно ставить, делегировать и контролировать задачи; начнете понимать, что мотивирует и демотивирует сотрудников, как правильно хвалить за успехи и разбираться с неудачами. 

Наставничество: ситуативное управление персоналом

Обучение специалиста новому виду деятельности часто становится для него настоящим испытанием. Не понимая, с чего начать, сотрудник постоянно откладывает задачу. Взявшись за нее, не может проконтролировать результат. Не получая обратной связи, опускает руки.

Изменить ситуацию можно, используя инструменты наставничества.
В рамках курса опытный бизнес-тренер расскажет, что такое наставничество и ситуационное руководство, а также в каких сферах они применяются. Вы научитесь ставить задачи, контролировать их выполнение и составлять карту развития сотрудника. По ней вы сможете определять, над какими навыками стоит поработать в первую очередь. Вы также узнаете, как хвалить и критиковать подопечного, не уменьшая его мотивацию.

Обратное делегирование: избавляемся от задач подчиненных

Если сотрудники обращаются к вам по любому вопросу и перекладывают на вас ответственность за свои решения, то вы попали в ситуацию обратного делегирования — поручения задач подчиненного руководителю. В результате страдает каждая сторона: вам не хватает времени на решение стратегических задач, а сотрудники уже не могут принять решение самостоятельно.

На курсе вы узнаете, почему возникает ситуация обратного делегирования, как от нее избавиться и как изменить модель взаимодействия, чтобы повысить эффективность всей команды.

Как оценить кандидатов и сотрудников: построение кадровой политики

Неправильно подобранный сотрудник будет всегда недоволен работой и зарплатой, вряд ли раскроет свой потенциал и никогда не покажет выдающиеся результаты. Случается и так, что прекрасный сотрудник со временем выгорает и теряет интерес к общему делу.

Как избежать всех этих кадровых неприятностей? На курсе вы научитесь выстраивать эффективную систему оценки кандидатов, узнаете, как правильно проводить собеседования, и сможете всегда держать в тонусе свою команду.

Вы поймете, как выстраивать кадровую политику так, чтобы каждый сотрудник компании был на своем месте и работал на результат.

Методы развития и обучения сотрудников

Недостаточная квалификация сотрудников, постоянная текучка и низкая продуктивность — как с этим бороться?

Вместо того чтобы брать лишнюю работу на себя, займитесь обучением персонала. Это намного продуктивнее, чем надеяться на поиск идеального сотрудника.  

На курсе вы узнаете, какие способы обучения для каких целей использовать, научитесь минимизировать расходы на тренинги и откроете преимущества пассивного обучения.

Автор курса расскажет, как бесплатно обучить наставника и сэкономить средства на найме коучей.

Самостоятельный и квалифицированный сотрудник сбережет ваше время и повысит прибыль.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2017 14:46
- гость -

Самостоятельный и квалифицированный сотрудник сбережет ваше время и повысит прибыль.

ага - при грамотной эксплуатации наемного работника

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