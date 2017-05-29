Когда смотришь на рисунки детей, открываешь путь в любопытный мир, населенный диковинными жителями. Детская фантазия придумывает таких интересных персонажей, что позавидуют фантасты!
Например, этих чудиков в фотоленте нарисовали дети участниц нашего фотоконкурса "Рисунки на асфальте", который мы запустили накануне Дня защиты детей.
1 июня подведем итоги голосования и отметим победителей приятными призами от парка "Солнечный ветер" и игровой комнаты "Лукошко".
Присоединяйтесь к фотоконкурсу и вы! Вступайте в нашу группу в "Одноклассниках", делитесь фотографиями детских рисунков на асфальте в альбоме: https://www.ok.ru/amicru/album/53467596128467 и голосуйте за понравившиеся рисунки.
Комментарии