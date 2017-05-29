Фото: "Фонтанка.ру"
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что в школьные годы подтягивался не менее тридцати раз. Об этом глава правительства рассказал во время видеоконференции по итогам праймериз "Единой России".
Как пишет РИА Новости, представители партии в Твери рассказали премьер-министру об организованном движении "турникменов" (спортсменов, выполняющих упражнения на турнике) в регионе и о массовой акции, в ходе которой одновременно подтягивались 1,5 тысячи человек. На вопрос Медведева, сколько подтянулись, представитель "Единой России" в регионе ответил: "Не менее двадцати раз".
Дмитрий Медведев на эту цифру с улыбкой ответил, что в школе он подтягивался не менее 30 раз.
"Я когда в школе учился, подтягивался тридцать раз. Я, правда, был совсем худенький. Пусть занимаются физической культурой", — сказал Дмитрий Медведев.
Комментарии
А я еще больше подтягивался, правда так ниразу и не подтянулся, но это уже другая история
На фото мы имеем возможность наблюдать, как Медведев получает урок фитнеса от самого T-800.
Я когда в школе учился, подтягивался тридцать раз.
Врать с тех пор так меньше и не стал?
А я в школе подтянулся до того,что уволили директора школы!
Дмитрий Анатолич, рабочими местами для народа похвастать не хотите?
НЕДИМОН,НЕДИМОН, НЕДИМОН,НЕДИМОН,НЕДИМОН...
Голова тяжёлая - не верю ему.
Я так понял, что он за все 10 лет учебы в школе 30 раз подтянулся? Поправьте, если не так.
Дмитрий Анатольевич Молодец ,его спортивные достижения грандиозны:конечно по вине врагов Русского мира и завистников была допущена грубейшая опечатка,следует читать: Медведев похвастался девятьсот тридцатью подтягиваниями в школьные годы Причём ходят упорные слухи и есть живые свидетели того,что во время упражнений одноклассники тянули его за ноги в низ, с целью более интенсивного развития мускулатуры и целеустремлённости
Тот исторический турник,ныне хранится в алмазном фонде Российской Федерации
и находится под охраной Юнеско
Если бы он 30 раз подтягивался, то у него плечи должны были шире задницы быть, а не наоборот.
Сказать о доходах граждан и экономическом состоянии страны хлопцу нечего, вот и остается пиарить себя любимого, да и по делу Навального молчит как рыба об лед...
Денег нет, но вы там держитесь за турник
Могу порекомендовать новейшие сорта брюквы,держитесь за шланг для полива кагда Новальныйвзайдёт!
Да мы и при Путинемедведеве уже давно брюкву растим.