Фото: incolors.club
Странные яркие вспышки красного цвета увидели на втором этаже Белого дома. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Fox 5 Atlanta.
Отмечается, что происхождение вспышек не удалось установить, позже они прекратились. Телеканал добавил, что официальные лица никак не прокомментировали произошедшее.
Телеканал уточняет, что вспышки были зафиксированы около 20:30 по местному времени (3:30 по Москве).
Один из пользователей Twitter предположил, что в резиденции американского лидера устроили дискотеку. Другой юзер посчитал, что в Белом доме играли в лазертаг.
Strange red lights are illuminating inside the White House. pic.twitter.com/yNsxH7R7J9— Josh Caplan (@joshdcaplan) 29 мая 2017 г.
Комментарии
Ничего удивительного, обычный сеанс связи между Трампом и Путиным
Хакеры русские шифровку передают
29.05.2017 11:26
- гость -, естественно в появлении коварных красных вспышек, виноваты русские хакеры, и заметьте, - в кустах у правого торца здания можно заметить В.В. Путина, который лично координирует появление красных точек
Была прямая связь с преисподней. Рогатый выдавал новые инструкции.