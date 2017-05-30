Оператор Tele2 запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки "Мой Tele2". Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют уникальный подход компании к наполнению своих тарифов: звонки внутри сети не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату.
По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, "их съедали". Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.
Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки "Мой Tele2" не расходуют пакет.
Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов "Мой Tele2", "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн +" не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки "Мой Tele2" остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.
Состав творческой группы:
Tele2
- Директор по маркетингу – Инна Походня
- Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
- Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
- Менеджер по маркетинговым коммуникациям и прямой рекламе – Евгения Рыжова
McCann
- Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов
- Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин
- Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
- Начальник группы – Дмитрий Хмелевский
- Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова
Bazelevs
- Режиссер –Тигран Бежанов
- Второй режиссер – Олег Романов
- Оператор – Максим Жуков
- Художник-постановщик – Денис Кладиенко
- Продюсер – Анна Шиманогова
Комментарии
хуже рекламы теле2, наверное, только рекламы йоты
У меня мегафон, минуты включенные в лимит на внутренние звонки не расходуются.
У МТС тоже есть линейка тарифов где неизрасходованный лимит переноситься на след. месяц. В ЧЁМ ТОГДА НОВИЗНА ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕЛЕ 2?