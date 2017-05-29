Фото: Facebook
Житель Барнаула Егор Галкин разместил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии того, как выглядит сейчас изнутри старый театр кукол "Сказка", который в ближайшее время будет снесен, а на его месте построят новый культурный объект.
"Уже давно хотел посмотреть на то, что сейчас происходит в здании театра кукол "Сказка". Небольшой фотоотчет", — прокомментировал свой пост Егор Галкин.
Отметим, что в комментариях под фотографиями пользователи пишут, что это очень грустное зрелище.
"Грусть-тоска", — написала девушка, увидевшая фотографии.
Отметим, что театр кукол "Сказка" в центре Барнаула будет снесен уже летом 2017 года. На его месте в ближайшие несколько лет появится новое современное здание, рассчитанное на 200 человек, стоимостью 300 миллионов рублей. Долгое время помещение театра находилось в аварийном состоянии, поэтому артисты вынуждены были проводить спектакли в ДК "Моторостроителей".
Осенью на время строительства "Сказка" переедет на новое место. Речь идет о здании бывшего кинотеатра "Родина", который был закрыт в январе 2017 года. Несмотря на то, что требуется большая работа по переоборудованию новой площадки к техническим параметрам, отвечающим специфике театра кукол, переезд открывает для театра новые перспективы творческого развития. По словам директора театра кукол Надежды Васильевой, временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра "Родина" позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества.
Комментарии
еще на Октября не достроили "культурное здание" а уже новое мутят.
одно не тянут второе начали
Ну и зачем тратить 300 млн, строить новое здание, если есть это здание и куча ДК по городу в которых можно сделать ремонт и разместить театр.
300 млн.! Что ж там будет? А, 80-100 истратят, остальное попилят.
Старую сереброплавильную фабрику восстанавливают из такой разрухи, что новую один в один дешевле было построить. А тут старинное здание, которое многие помнят с детства разрушили и никто не заикнулся об изменении облика города в старой его части. Где логика? Или решили, что нам очередного торгового центра не хватает? сколько поколений барнаульцев выросло на сказках этого театра..