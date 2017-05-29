Фото: Facebook

Житель Барнаула Егор Галкин разместил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии того, как выглядит сейчас изнутри старый театр кукол "Сказка", который в ближайшее время будет снесен, а на его месте построят новый культурный объект.

"Уже давно хотел посмотреть на то, что сейчас происходит в здании театра кукол "Сказка". Небольшой фотоотчет", — прокомментировал свой пост Егор Галкин.

Отметим, что в комментариях под фотографиями пользователи пишут, что это очень грустное зрелище.

"Грусть-тоска", — написала девушка, увидевшая фотографии.

Отметим, что театр кукол "Сказка" в центре Барнаула будет снесен уже летом 2017 года. На его месте в ближайшие несколько лет появится новое современное здание, рассчитанное на 200 человек, стоимостью 300 миллионов рублей. Долгое время помещение театра находилось в аварийном состоянии, поэтому артисты вынуждены были проводить спектакли в ДК "Моторостроителей".

Осенью на время строительства "Сказка" переедет на новое место. Речь идет о здании бывшего кинотеатра "Родина", который был закрыт в январе 2017 года. Несмотря на то, что требуется большая работа по переоборудованию новой площадки к техническим параметрам, отвечающим специфике театра кукол, переезд открывает для театра новые перспективы творческого развития. По словам директора театра кукол Надежды Васильевой, временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра "Родина" позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества.