Фото: vk.com/incident_nsk
Катер с двумя девушками-пассажирами и мужчиной-водителем перевернулся на набережной Оби в Новосибирске. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на начальника МАСС Дмитрия Фокина.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 мая. Судно перевернулось рядом с Михайловской набережной. Оказавшихся в воде людей подобрал находившийся неподалеку катер, который тоже занимался прогулкой, добавил Фокин.
Очевидцы в соцсетях пишут, что видели после аварии в воде двух девушек, которые были в спасательных жилетах. Также они утверждают, что водитель катера был пьян и решил "поэкстремалить".
В МАСС подчеркнули, что владелец судна сам будет заниматься его подъемом со дна.
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