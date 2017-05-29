Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
Барнаульский аэропорт построит новую патрульную дорогу за 10,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. Как следует из данных, аукцион объявило ОАО "Авиационное предприятие "Алтай".
Согласно тендеру "на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству искусственного дорожного покрытия по периметру международного аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова", начальная цена контракта составляет 10,5 миллионов рублей. Торги должны состояться 6 июня. Контракт подразумевает строительство патрульной дороги длиной более 1000 метров.
Кроме того, подрядчик должен будет уложить новое дорожное покрытие в течение 70 дней с момента начала работ.
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Лучше б полосу отремонтировали-удлиннили