Свеклу очистить и нарезать средними кубиками. Лук и чеснок – соломкой. Обжарить овощи в кастрюле на среднем огне: сначала лук и чеснок, после добавить к ним свеклу. Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 30 минут. Снять с огня и остудить. Обжарить хлеб, нарезать кубиками. Разлить суп по тарелкам, посыпать сухарями, украсить тонко нарезанной редиской. Выложить брынзу и мелко порубленную кинзу, растертую с солью.

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Удалить из ягод косточки, пересыпать в сотейник и засыпать сахаром. Перемешать и оставить на пару часов. После поставить на огонь, добавив 1 л холодной воды и палочки корицы. Довести до кипения и варить на очень слабом огне под крышкой 10 минут. Далее убрать треть ягод и корицу, остальное перемолоть блендером, снова довести до кипения и добавить кукурузный крахмал, смешанный с 1 ст. л. холодной воды. Варить, помешивая, 1 минуту. Вернуть целые ягоды, разлить по тарелкам, подавать со взбитыми сливками.

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Томатно-клубничный гаспачо

Что потребуется?

Томаты — 6 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Клубника - 350 г

Белый хлеб - кусочек

Томатный сок - 1 ст.

Бальзамический уксус - 2 ст. л.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Цедра половины лимона

Тимьян и базилик — несколько веточек

Сахар, соль, свежемолотый черный перец

Как готовить?