В жару хочется чего-то освежающего, поэтому борщи, гуляши и прочие горячие вторые блюда стараются заменить легкими холодными супами, к числу которых относится и окрошка. О рецептах ее приготовления мы писали уже не раз, а сейчас хотим представить новое меню с холодными супами из клубники, свеклы, картофеля и черешни.
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Холодный суп со свеклой и брынзой
Что потребуется?
- Овощной бульон - 1,5 л
- Свекла — 2 шт.
- Редис - 100 г
- Лук - 1шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Брынза - 100 г
- Кинза - 2 веточки
- Хлеб - 2 кусочка
- Оливковое масло для жарки
Как готовить?
Свеклу очистить и нарезать средними кубиками. Лук и чеснок – соломкой. Обжарить овощи в кастрюле на среднем огне: сначала лук и чеснок, после добавить к ним свеклу. Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 30 минут. Снять с огня и остудить. Обжарить хлеб, нарезать кубиками. Разлить суп по тарелкам, посыпать сухарями, украсить тонко нарезанной редиской. Выложить брынзу и мелко порубленную кинзу, растертую с солью.
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Суп из черешни
Что потребуется?
- Черешня - 1 кг
- Сахар - 1 ст.
- Корица - 2 палочки
- Кукурузный крахмал - 1 ч. л.
- Взбитые сливки для заправки
Как готовить?
Удалить из ягод косточки, пересыпать в сотейник и засыпать сахаром. Перемешать и оставить на пару часов. После поставить на огонь, добавив 1 л холодной воды и палочки корицы. Довести до кипения и варить на очень слабом огне под крышкой 10 минут. Далее убрать треть ягод и корицу, остальное перемолоть блендером, снова довести до кипения и добавить кукурузный крахмал, смешанный с 1 ст. л. холодной воды. Варить, помешивая, 1 минуту. Вернуть целые ягоды, разлить по тарелкам, подавать со взбитыми сливками.
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Томатно-клубничный гаспачо
Что потребуется?
- Томаты — 6 шт.
- Сладкий перец — 1 шт.
- Клубника - 350 г
- Белый хлеб - кусочек
- Томатный сок - 1 ст.
- Бальзамический уксус - 2 ст. л.
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Цедра половины лимона
- Тимьян и базилик — несколько веточек
- Сахар, соль, свежемолотый черный перец
Как готовить?
Сделать на томатах крестообразный надрез и опустить в кипяток на 30 секунд, после обдать холодной водой. Удалить кожицу и порезать кубиками. Клубнику и перец очистить от плодоножек и порезать кубиками. У хлеба срезать корочку, мякоть замочить в воде. Все выложить в блендер, добавить томатный сок, соль, перец, сахар, бальзамический уксус, масло, пару листочков базилика и измельчить. Смешать пюре со льдом и рубленым тимьяном, еще раз перемолоть в блендере и оставить в холодильнике на час. Перед подачей разлить по тарелкам, украсить лимонной цедрой, кусочками клубники и томатами.
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Холодный огуречный суп
Что потребуется?
- Огурцы — 3 шт.
- Кефир - 1 ст.
- Лимон — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Зеленый лук, кубики льда, соль
Как готовить?
Лед измельчить в блендере. Нарезать огурцы, из лимона выдавить сок (примерно 3 ст. л.), цедру натереть на мелкой терке, чеснок очистить, все это добавить ко льду, залить кефиром, 2 ст. л. оливкового масла, посолить, поперчить и еще раз перемолоть. Разлить суп по чашкам, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и сбрызнуть оставшимся оливковым маслом.
Вишисуаз
Что потребуется?
- Картофель — 4 шт.
- Порей - 6-7 стеблей
- Сливочное масло - 4 ст. л.
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Бульон - 0,8 л
- Лавровый лист
- Жирные сливки - 300 мл
- Соль и перец
- Шнитт-лук для подачи
Как готовить?
Очистить и нарезать картофель и стебли порея. Разогреть в кастрюле сливочное и оливковое масло, тушить порей в течение 5 минут и добавить к нему картофель, готовить еще 5 минут. Влить бульон, довести до кипения, положить четвертинку лаврового листа и варить на слабом огне 20 минут. Убрать лавровый лист, добавить сливки, соль и перец. Взбить блендером и убрать в холодильник на час. Подавать со шнитт-луком.
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