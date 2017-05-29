Фото: miningexpo.ru

В Сибири утром в понедельник, 29 мая, произошла авария на энергосетях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт российского Министерства энергетики.

Уточняется, что авария привела к снижению энергонагрузки на Хакасский и Саянский заводы "РусАла" на 1,4 ГВт, также был зафиксирован сбой технологических процессов. По данным Минэнерго, снижение нагрузки на 1,6 ГВт произошло и на Саяно-Шушенской ГЭС.

В ведомстве отмечают, что авария произошла из-за ошибочных действий персонала.