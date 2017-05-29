В понедельник, 29 мая, выпускники Алтайского края сдавали первый ЕГЭ. Школьники, которые выбрали ЕГЭ по географии и информатике, пришли к пунктам сдачи экзамена задолго до его начала.

Всего в регионе около 800 человек сдавали ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и порядка 750 учеников выбрали информатику. Это не самые популярные направления, отмечают специалисты. Как правило, такие дисциплины выбирают школьники, которым необходимы эти предметы для поступления в вузы.

"Я выбрал географию, потому что мне нравится этот предмет, я уверен, что хорошо его сдам. Волнения почти нет. Ну, не больше, чем на обычном экзамене в школе. В любом случае результаты Единого государственного экзамена по географии не повлияют на поступление в вуз", — рассказал Amic.ru один из выпускников.

Запускать учеников в школы начали ровно в 9.00. Вначале выпускники прошли через паспортный контроль. Далее для них провели общий инструктаж в актовом зале.

Прежде чем попасть в аудиторию, школьники прошли через металлодетектор. С собой можно брать только паспорт и черные гелевые ручки. Однако на экзамен по географии выпускникам разрешено проносить непрограммируемый калькулятор, простую линейку и транспортир.

В этом году в Алтайском крае впервые контрольно-измерительные материалы (КИМ) распечатывались непосредственно в аудиториях. Оборудование установлено во всех пунктах проведения ЕГЭ.

"Экзамен начинается по мере того, как распечатываются КИМы, как заполняются бланки участника. И только тогда объявляют начало экзамена. В одной аудитории ЕГЭ начинается в 10.27, в другой – в 10.23. Экзамен длится 3,5 часа. Если выпускник справится с заданием раньше, он может покинуть аудиторию", — рассказала порталу Amic.ru начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Ирина Дроздова.

Во всех аудиториях, где сдают ЕГЭ, осуществляется видеонаблюдение в режиме онлайн. Также в классах находятся два организатора. Кроме того, контроль за проведением Единого государственного экзамена осуществляют члены государственной экзаменационной комиссии. Они наблюдают за выпускниками в режиме онлайн.

Если школьник по уважительной причине пропустил ЕГЭ по географии или информатике, он может явиться на пересдачу 20 июня.

Отметим, что в последние несколько лет результаты ЕГЭ по географии и информатике школьников Алтайского края значительно превышают средние российские показатели.