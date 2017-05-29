Красноармейский проспект – один из самых красивых в Барнауле и одна из главных его дорожных "артерий". Проспект "вырос" из Старого Барнаула. Он появился ещё в XVIII веке, и мало кто знает, что до 1921 года назывался Конюшенный переулок.
Прогуляйтесь вместе с нами по проспекту Социалистическому
Пожалуй, именно Красноармейский проспект – самая динамично меняющаяся улица нашего города. Здесь появились одни из первых девятиэтажных высоток. И здесь же до сих пор сохранились старинные деревянные здания. Проспект и сегодня, как легкомысленная кокетка, продолжает стремительно менять свой облик. Такого обилия высотных зданий из стекла и металла, пожалуй, нет больше нигде в городе. Представляем вам очередную фотопрогулку в рамках проекта "Барнаул вдоль и поперек".
Комментарии
Здесь появились одни из первых девятиэтажных высоток.
Где?
возле кинотеатра "Мир"
Ха, во-первых, они по Социалистическому, а во-вторых, 12-и-этажные.
Так, где?
провода надо под землю закапывать, все портят