Красноармейский проспект – один из самых красивых в Барнауле и одна из главных его дорожных "артерий". Проспект "вырос" из Старого Барнаула. Он появился ещё в XVIII веке, и мало кто знает, что до 1921 года назывался Конюшенный переулок.

Прогуляйтесь вместе с нами по проспекту Социалистическому

Пожалуй, именно Красноармейский проспект – самая динамично меняющаяся улица нашего города. Здесь появились одни из первых девятиэтажных высоток. И здесь же до сих пор сохранились старинные деревянные здания. Проспект и сегодня, как легкомысленная кокетка, продолжает стремительно менять свой облик. Такого обилия высотных зданий из стекла и металла, пожалуй, нет больше нигде в городе. Представляем вам очередную фотопрогулку в рамках проекта "Барнаул вдоль и поперек".

Фотопрогулка по улице Пушкина