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Власти алтайского города Рубцовска предложили местным жителям, чьи сады и огороды оказались в этом году в зоне подтопления, воспользоваться свободными землями, которые находятся на территории муниципалитета.
Как сообщается на сайте мэрии Рубцовска, земельные участки могут быть предоставлены как на правах аренды, так и в собственность. При заключении договора купли-продажи без проведения торгов цена земельного участка определяется в размере 60 процентов кадастровой стоимости.
По последним данным, в результате первой волны паводка в Рубцовске было подтоплено около 50 домов частного сектора и несколько сотен приусадебных участков. Благодаря спасателям в этих районах города были откачаны грунтовые воды. Отметим, что сейчас угроза второй волны паводка сохраняется в Алтайском крае. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, что может вызвать подъем уровня реки Обь в районе Барнаула.
Комментарии
И на какие шиши осваивать? Администрации лишь бы отчитаться, типа мы же предложили выход из положения. Слов нет, одни маты.....
Пусть тогда администрация их дома выкупит.... Для Того, чтобы были финансовые возможности выкупить земельные участки!
администрация при таком предложении обязана выкупить и все находящее на земельном участке по рыночной (реновационной!?) стоимости.
но самое главное где?! - ПРИЧИНА того что два года идет подтопление. ЧТО появилось два года назад?
А может этих представителей Администрации отправить осваивать дальневосточные гектары?..
Может, там с Гилёвское водохранилища как-то неправильно весной воду сбрасывают? Вы посмотрите, во что прибрежные зоны вдоль Аллея превращаются, берега размываются, везде в воде деревья гниют.