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Власти алтайского города Рубцовска предложили местным жителям, чьи сады и огороды оказались в этом году в зоне подтопления, воспользоваться свободными землями, которые находятся на территории муниципалитета.

Как сообщается на сайте мэрии Рубцовска, земельные участки могут быть предоставлены как на правах аренды, так и в собственность. При заключении договора купли-продажи без проведения торгов цена земельного участка определяется в размере 60 процентов кадастровой стоимости.

По последним данным, в результате первой волны паводка в Рубцовске было подтоплено около 50 домов частного сектора и несколько сотен приусадебных участков. Благодаря спасателям в этих районах города были откачаны грунтовые воды. Отметим, что сейчас угроза второй волны паводка сохраняется в Алтайском крае. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, что может вызвать подъем уровня реки Обь в районе Барнаула.