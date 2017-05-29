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Массовая эвакуация более 40 тысяч человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище началась в семи населенных пунктах Ставропольского края. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Издание отмечает, что решение об эвакуации жителей Советского и Буденновского районов Ставрополья принял в воскресенье, 28 мая, губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС.

Он сообщил, что был совершен облет территории и проанализирована ситуация с поступлением воды в водохранилище. Владимиров рассказал, что приток воды не падает, а, наоборот, увеличивается, и к полудню 29 мая уровень воды в Отказненском водохранилище достигнет максимальных отметок, из-за чего может произойти его разгерметизация.

Газета пишет, что сначала эвакуировали жителей села Отказное, находящегося близко к водохранилищу. С 10:00 начнется эвакуация жителей Зеленокумска. С 12:00 и далее по графику будут вывезены люди из сел Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное.

В данный момент подготовлено 100 пунктов временного размещения. Людей разместят в 15 муниципальных образованиях края. Подчеркивается, что всего в эвакуации будет задействовано порядка пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих ВС и Росгвардии, волонтёров и порядка 400 автобусов. Въезд на эвакуированную территорию будет разрешен лишь по паспорту и в сопровождении сотрудников МЧС и стражей порядка.