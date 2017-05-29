Фото: "ВКонтакте"

Фуры с декорациями, гардеробом и реквизитами для концерта Филиппа Киркорова несколько часов не пускали в Улан-Удэ, где артист должен был дать концерт. Как пишут пользователи в местных социальных сетях, вероятная причина задержания нескольких грузовиков с гардеробом народного артиста России — перевес.

Информация о том, что на пункте весового контроля в Сотниково задержаны большегрузы с гардеробом короля российской поп-музыки, появилась в группе "Улан-Удэ 03" в социальной сети "ВКонтакте". По сообщению очевидцев, грузовики простояли там около двух часов.

Сама шоу-программа Филиппа Киркорова "Я" в столице Бурятии пройдет уже в понедельник, 29 мая. В Улан-Удэ артист отправился сразу после получения премии RU.TV.