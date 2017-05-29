Фото: mypavlovsk22.ru и Barnaul.org
Искусственный пляж на водохранилище в Павловске планируют открыть в середине июня. Как сообщили в администрации Барнаула, конкурс на проведение пляжного сезона в 2017 году выиграло ООО РК "Сибирь".
15 мая компания приступила к работам по обустройству территории пляжа. В частности, рабочие выравнивают грунт после зимы, ведется монтаж второй спасательной вышки, а к ней прокладывают электроснабжение.
Согласно плану, все подготовительные мероприятия должны быть закончены до 1 июня. Затем в течение 10 дней управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведет необходимые исследования. Если все будет в порядке, то после получения соответствующих согласований пляж будет открыт.
Напомним, искусственно намытый пляж на водохранилище в Павловске начал работу летом 2016 года. Он пользуется популярностью у барнаульцев.
Во-первых, от новостроек Барнаула до Павловска гораздо ближе и удобнее добираться, чем до пляжа на острове Помазкин. А во-вторых, работа пляжа не зависит от паводковой ситуации (напомним, приведение в порядок общественного городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле возможно только после прохождения второй волны паводка — прим. редакции). При этом купание в водоеме безопасно в санитарном отношении, поскольку проточную воду приносит река Касмала.
Добраться до пляжа в Павловске могут и те жители Барнаула, у которых нет своего автомобиля. До райцентра каждые 15 минут ходят рейсовые автобусы. Время поездки — один час.
Пляж окружает сосновый бор, на берегу расположены детские оздоровительные лагеря "Колос" и "Дружба". Имеются три парковочные зоны.
Напомним, всего этим летом в Алтайском крае откроется 67 санкционированных пляжей. Первым в окрестностях Барнаула заработает пляж "Солнечный", открытие которого запланировано на 5 июня. Открытие общественного городского пляжа в Барнауле на острове Помазкин будет зависеть от прохождения второй волны паводка. Уже известно, что произойдет это не раньше 20 июня.
Комментарии
Как на счёт авторских прав на фото? Кто разрешил публиковать? Где мой гонорар?
"Во-первых, от новостроек Барнаула до Павловска гораздо ближе и удобнее добираться, чем до пляжа на острове Помазкин."
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Сильно сомневаюсь. До Помазкина от новостроек 18 км, а тут только до Шахов 30 км. Почему никто не возродит пляж на Булыгина, от новостроек до Барнаулки 5 км? Не смывает? Нельзя деньги закопать как на Помазкине?