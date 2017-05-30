Время не стоит на месте. Прогресс и новые технологии все больше упрощают нашу повседневную жизнь.
Если раньше поход на рынок мог занять весь уикенд, то с появлением гигантских моллов, в которых можно купить все необходимое — от носков и зубных щеток до кофеварок и строительных материалов - процесс покупок стал значительно быстрее.
Следующим шагом стало появление интернет-магазинов.
Представьте, что теперь нет необходимости ехать на другой конец города за недельным запасом продуктов и других необходимых в хозяйстве вещей. Более того, теперь даже не надо в принципе выходить из дома или покидать рабочее место.
С интернет-магазином "Быстромаркет" можно заказать любые необходимые товары с доставкой на дом. Более 20 тысяч наименований, включая продукты, косметику и средства гигиены, товары для дома, бытовую технику, детские товары и даже канцелярию и товары для домашних животных. Все это на одном сайте с удобной навигацией.
Совершать покупки можно в один клик в любое время дня и ночи, забыв об очередях, проблемах с парковкой, автомобильных пробках, блужданиях среди полок в поисках нужного товара и других сопутствующих неудобствах. Это и есть будущее.
Цены в "Быстромаркете" не только не превышают магазинных, но и зачастую представляют большую выгоду благодаря регулярным распродажам, сезонным скидкам и программам лояльности для постоянных клиентов.
Доставка осуществляется в любые районы города Барнаула, а также в пригороды. Курьер "Быстромаркета" доставит заказанные товары в тот же день в удобное для вас время, а при покупке от трех тысяч рублей даже не возьмет с вас деньги за доставку.
Сайт: https://bistromarket24.ru
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Комментарии
Все упаковками по 6-10 штук. Зачем мне 10 шоколадок? Дорого
Молоко беру за 53 рубля, у вас 68. Корм для кошек 175 рублей, у вас 250. Да уж лучше я скатаюсь до известных всем магазинов и там куплю.
в чем заключается новый формат, так и не понял
а в том новый формат, что там цены на 30% выше! такой вот формат
Цены настоящие алтайские, дороже родины. Сами покупайте. Мне дешевле из братского Китая заказывать
"поход на рынок мог занять весь уикенд, то с появлением гигантских моллов"
Русский хоть уважайте, моллы уикендные
БАРНАУЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ВЫЛОЖАТ ЗА НОВЫЙ СКОТОМОГИЛЬНИК НА КОСМОНАВТОВ 8,4 МЛН РУБЛЕЙ
К октябрю 2017 года на проспекте Космонавтов в Барнауле появится скотомогильник. Право оформить место для захоронения трупов животных было разыграно на аукционе. На эти цели из городского бюджета выделено 8,68 млн рублей, следует из информации с сайта Госзакупок.
Победителем конкурса признано ООО «Виарум», сбившее цену на 43 тысячи рублей. Другой участник закупки (ООО «Каскадстрой») готов был построить объект за начальную стоимость лота. Заказчик (комитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула) указывает, что возведение скотомогильника должно проходить в три этапа. Первый - с момента заключения контракта до 1 июня, второй - до 1 августа, наконец, все работы должны быть завершены к 5 октября. Допускается досрочное выполнение. Гарантия на выполненные работы составит не менее пяти лет.
Место расположения скотомогильника — территория, которая с юго-восточной стороны граничит с участком по адресу: проспект Космонавтов, 74. Точные параметры объекта, включая площадь, неизвестны.