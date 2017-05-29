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Полиция задержала в Великобритании очередного подозреваемого в рамках расследования теракта в Манчестере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт стражей порядка.

В заявлении говорится, что 23-летний мужчина был задержан в воскресенье, 28 мая, в городе Шорхэм-бай-Си, Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме.

Агентство отмечает, что сейчас под стражей в ожидании дальнейшего допроса находятся 14 человек. Всего же в рамках расследования правоохранители задержали 16 человек, двоих из которых отпустили без предъявления обвинений.

Полиция Манчестера сообщила, что полицейские утром в понедельник, 29 мая, проводят обыски в городе Честер (графство Чешир). Кроме этого, обыски ведутся в манчестерском районе Уолли Рейндж. О новых задержаниях данных пока нет.

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Напомним, теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" на концерте американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди привел в действие взрывное устройство. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ранения получили свыше 50 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).