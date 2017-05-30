Кафе японской и европейской кухни "Аригато" предлагает попробовать новое меню: необычные стейки из куриной грудки, норвежского лосося или говядины по уникальному рецепту "Sous-vide" (по-французски это означает — "в вакууме").

"Су вид" — это новая и совершенно уникальная технология приготовления пищи в герметичном пластиковом мешке при низких температурах и в течение долгого времени.

Так, для мяса используются температуры всего лишь около 55° - 60° C. Это позволяет достигнуть равномерности прожарки и в то же время сохранить сочность мяса. Говоря научным языком, жёсткий коллаген в соединительной ткани может быть гидролизован в желатин без перегрева белка, что не приводит к ужесточению структуры и вытеснению влаги из мяса.

Такой способ приготовления дает мясу богатый и насыщенный вкус, оставляя его нежным и мягким.

С кулинарной точки зрения исключение воздуха из процесса готовки вторично, однако, оно позволяет приготовленной пищи дольше храниться в запечатанном и охлажденном виде. Отсутствие доступа кислорода к пище, которая требует длительного приготовления и подвержена окислению, например жир на мясе, исключает прогорклый вкус.

Такая технология превращает любое блюдо в кулинарный шедевр. И в этом можно убедиться лично в кафе "Аригато". Тем более, что сейчас там проходит интересная акция "Цены наоборот — попробуй на вкус". Например, блюдо стоимостью 281 рубль обойдется всего лишь в 182 рубля.

Адрес кафе "Аригато": Красноармейский, 72, гостиница "Турист"

телефон кафе: 600-207

телефон службы доставки: 600-206