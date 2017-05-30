Кафе японской и европейской кухни "Аригато" предлагает попробовать новое меню: необычные стейки из куриной грудки, норвежского лосося или говядины по уникальному рецепту "Sous-vide" (по-французски это означает — "в вакууме").
"Су вид" — это новая и совершенно уникальная технология приготовления пищи в герметичном пластиковом мешке при низких температурах и в течение долгого времени.
Так, для мяса используются температуры всего лишь около 55° - 60° C. Это позволяет достигнуть равномерности прожарки и в то же время сохранить сочность мяса. Говоря научным языком, жёсткий коллаген в соединительной ткани может быть гидролизован в желатин без перегрева белка, что не приводит к ужесточению структуры и вытеснению влаги из мяса.
Такой способ приготовления дает мясу богатый и насыщенный вкус, оставляя его нежным и мягким.
С кулинарной точки зрения исключение воздуха из процесса готовки вторично, однако, оно позволяет приготовленной пищи дольше храниться в запечатанном и охлажденном виде. Отсутствие доступа кислорода к пище, которая требует длительного приготовления и подвержена окислению, например жир на мясе, исключает прогорклый вкус.
Такая технология превращает любое блюдо в кулинарный шедевр. И в этом можно убедиться лично в кафе "Аригато". Тем более, что сейчас там проходит интересная акция "Цены наоборот — попробуй на вкус". Например, блюдо стоимостью 281 рубль обойдется всего лишь в 182 рубля.
Адрес кафе "Аригато": Красноармейский, 72, гостиница "Турист"
телефон кафе: 600-207
телефон службы доставки: 600-206
Комментарии
""Су вид" — это новая и совершенно уникальная технология "
Простите, эту технологию используют лет 30 уже))
Просто в Барнауле освоили единицы. А так, конечно, достаточно интересно.
Тоже мне кулинарный прорыв сварить пакет с мясом в кастрюле с градусником. Все уже дома это попробовали, после видоса обломыча.
в течение долгого времени.
грудка часа 3 готовится?
30.05.2017 08:51
4ugun
У всех дома есть аппарат Су-вид и вакуматор??