Неправильной и несправедливой назвал губернатор Алтайского края Александр Карлин систему 100%-ной компенсации оплаты жилья и коммуналки сельским учителям. Такая система была отменена в регионе в начале года. Теперь все педагоги получают фиксированную сумму.

Эту тему Александр Карлин затронул на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мероприятие проходит в Барнауле в понедельник, 29 мая.

Главная тема заседания — "Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на примере Алтайского края".

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Глава региона в своем выступлении рассказал депутатам Госдумы и представителям Минтруда РФ, прибывшим в регион, об изменении порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг.

По его словам, корректировка законодательства о социальных льготах — очень непростой вопрос как на федеральном, так и на региональном уровне.

"Надо было при принятии нового закона об образовании без "митинговщины" и "кампанейщины" вернуться назад и вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет. Сегодня мы подошли к тому, что сохранять их в современном виде неправильно и несправедливо", — сказал губернатор.

Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз. Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях.

"Мне рассказывают, что несколько умельцев устроили даже электронные поилки для своих домашних животных", — рассказал глава региона.

Напомним, с апреля 2017 года в Алтайском крае действует другой принцип начисления компенсации. Все сельские учителя получают целевую субсидию — 1,8 тысячи рублей в месяц.

До этого времени была 100%-ная компенсация.

Кстати, КПРФ и "Справедливая Россия" попытались внести поправки в недавно измененные социальные законы, в том числе вернуть полную компенсацию вместо фиксированной суммы. Их предложения были отклонены большинством депутатов Алтайского Заксобрания.