Неправильной и несправедливой назвал губернатор Алтайского края Александр Карлин систему 100%-ной компенсации оплаты жилья и коммуналки сельским учителям. Такая система была отменена в регионе в начале года. Теперь все педагоги получают фиксированную сумму.
Эту тему Александр Карлин затронул на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мероприятие проходит в Барнауле в понедельник, 29 мая.
Главная тема заседания — "Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на примере Алтайского края".
Читайте также: Комитет Госдумы приехал в Барнаул на круглый стол с губернатором Карлиным
Глава региона в своем выступлении рассказал депутатам Госдумы и представителям Минтруда РФ, прибывшим в регион, об изменении порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг.
По его словам, корректировка законодательства о социальных льготах — очень непростой вопрос как на федеральном, так и на региональном уровне.
"Надо было при принятии нового закона об образовании без "митинговщины" и "кампанейщины" вернуться назад и вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет. Сегодня мы подошли к тому, что сохранять их в современном виде неправильно и несправедливо", — сказал губернатор.
Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз. Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях.
"Мне рассказывают, что несколько умельцев устроили даже электронные поилки для своих домашних животных", — рассказал глава региона.
Напомним, с апреля 2017 года в Алтайском крае действует другой принцип начисления компенсации. Все сельские учителя получают целевую субсидию — 1,8 тысячи рублей в месяц.
До этого времени была 100%-ная компенсация.
Кстати, КПРФ и "Справедливая Россия" попытались внести поправки в недавно измененные социальные законы, в том числе вернуть полную компенсацию вместо фиксированной суммы. Их предложения были отклонены большинством депутатов Алтайского Заксобрания.
Комментарии
... вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет.
и тут Сталин дотянулся
Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях.
Жируют господа учителя.
А почему бы себе не урезать и своим прихвостням
В общем-то он прав.
Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз.
Вот этот же разброс есть и между пользующимися центральным отоплением, в оплату которого входит и содержание котельных и персонала и всей конторы, люди платят, живут в комфорте и получают субсидии, и владельцами частного сектора, где люди всю зиму работают, отапливая дома, таская уголь, рубят и носят дрова, при этом нужно для угля и дров помещения строить и содержать, а получают субсидии копейки, т.к. им считают не с тех сумм, которые они оплачивают за дрова и уголь, а из тех, что установлены местными администрациями, а это большая разница и здесь явная и нехорошая несправедливость, на которую десятилетиями никто не обращает внимания. Может быть Карлин, наконец-то, обратит свой взор. Если не составило труда исправить перекос среди учителей, то,может, не так трудно и в этом вопросе разобраться. Хотя бы попытаться.
Так это завсегда так вначале сделают потом думают
Конечно неправильно. Вообще платить сельским учителям неправильно, их и так очень много развелось, в каждой деревне очередь из специалистов (молодых!) с высшим образованием, желающих поработать в школе, поэтому отбор надо вести строгий и всех, кто хоть как-то этому отбору не соответствует, отсеивать
и всех, кто хоть как-то этому отбору не соответствует, отсеивать
ja-ja
в нео-феодальном обществе знания - не право, а привилегия, и обилие знаний, вызывающее крамольные мысли, тем паче, сомнения, низшим классам не на пользу (c)