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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признался в получении взяток с оговорками, передает "КоммерсантЪ".

По данным издания, экс-чиновник все еще оспаривает размер вменяемой ему взятки, но следователи смогли получить признательные показания по отдельным эпизодам коррупционного дела.

Адвокат Соловьева отметил, что позиция его подзащитного в дальнейшем может привести к "смягчению наказания". Защитник отметил, что у следствия есть данные, подтверждающие обоснованность обвинений против экс-главы Удмуртии.

РИА Новости напоминает, что Соловьева задержали в апреле 2017 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, в 2014–2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от фирм, которые занимались строительством мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии. Также чиновнику выделили долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Предполагалось, что губернатор оплатит работы из федерального и регионального бюджетов, а также обеспечит фирмы лицензиями на геологоразведку и добычу песка и гравия.

В апреле пост Соловьева занял секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.