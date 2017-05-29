Для нормальной жизни семье из трех человек в Алтайском крае нужен доход не меньше 80-100 тысяч рублей. Именно этот вариант ответа выбрало большинство читателей Amic.ru. Всего в опросе приняли участие 753 человека. 298 из них посчитали, что доход от 80 до 100 тысяч рублей в месяц является самым оптимальным для семьи.

162 читателя Amic.ru уверены, что совокупный доход меньше 100 тысяч рублей в месяц уже является ненормальным и ни о какой "нормальной" жизни в этом случае говорить не приходится.

127 участников опроса заявили, что вести нормальную жизнь семье из трех человек можно, только если совместный доход составляет 150 тысяч рублей в месяц.

Уверены, что обеспечить безбедную жизнь может доход в размере 60-80 тысяч рублей, 138 (18,3%) опрошенных читателей портала.

22 респондента заявили, что считают вполне оптимальным для семьи доход в 35-55 тысяч рублей. А шестеро сумеют "вполне нормально" прожить и на 20-30 тысяч рублей.

Напомним, согласно результатам опроса, который провел исследовательский холдинг "Ромир", российской семье из трех человек в 2017 году для "нормальной жизни" требуется иметь ежемесячный доход не меньше чем 83 600 рублей. Это почти на 11 тысяч рублей больше, чем год назад.

Что касается читателей портала Amic.ru, то в 2016 году большинство участников опроса (240 человек) заявили, что для нормальной жизни семье необходим доход в более чем 100 тысяч рублей. 220 читателей признали нормальным доход в 80-100 тысяч рублей. И 198 человек заявили, что им необходим доход в 150 тысяч рублей и больше.