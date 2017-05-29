До конца мая осталось несколько дней. Совсем скоро лето официально заявит о своих правах. Если вы еще не продумали, как провести уходящие весенние деньки, смотрите наш гид и выбирайте самые интересные события рабочей недели.

Понедельник

Начать неделю можно с просмотра премьер прошлых недель, среди которых "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Чужой: Завет", "Стражи Галактики. Часть 2", "Меч короля Артура", "Прочь" и отечественная картина "Большой". Все фильмы довольно интересные, и если вы чего-то еще не видели, отправляйтесь в кинотеатр.

Вторник

Пожалуй, главным культурным событием этой недели станет премьера спектакля "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", которая состоится в Молодежном театре Алтая во вторник и среду. Зрителей ждет фарс по пьесам Александра Островского. Новая постановка объединяет трилогию "Праздничный сон до обеда", "Свои собаки грызутся, чужая не приставай!", "За чем пойдешь, то и найдешь" с общим подзаголовком "Картины из московской жизни". Как объясняют в театре, в этих пьесах раскрывается забавный и нелепый внутренний мир молодого человека, в чьих наивных и простодушных рассуждениях проявляется целая жизненная философия обиженных Богом, обделенных талантами маленьких людей. Над постановкой работала новосибирская команда: режиссёр-постановщик — Денис Малютин, художник-постановщик — Николай Чернышев и балетмейстер — Василий Лукьяненко. На сцену выйдут такие артисты, как Галина Чумакова, Юлия Юрьева, Ирина Клишевич, Игорь Бочериков, Татьяна Данильченко и многие другие. Начало в 18:30

Среда

В филармонии пройдет фестиваль "Jazz накануне лета", который соберет музыкальные коллективы Алтайского края. На сцене можно будет увидеть выступление "Биг-Бэнд" краевого колледжа культуры, "Кучимэн И Компании" бийского профессионального училища и других команд. Концерт начнется в 19:00.

Четверг

Краевую столицу 1 июня посетит группа "Мельница". Музыканты отыграют в Барнауле свой акустический концерт, который пройдет в ДК "Сибэнергомаш". Начало в 20:00.

Новую программу, которую услышат поклонники творчества коллектива "Мельница — 36'6", представит вокалистка и арфистка, сочинительница песен Хелависа и гитарист группы Сергей Вишняков.

Среди киноновинок сразу четыре фильма, которые мы советуем вам посмотреть. Выбрать будет сложно: на большой экран выйдут "Спасатели малибу", "Чудо-женщина", "Одаренная" и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Пятница

В конце рабочей недели в Барнауле выступит юморист Игорь Маменко. Мероприятие начнется в 19:00 в ДК "Сибэнергомаш". Организаторы концерта обещают гостям "искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений".