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Мужчина, пролетевший над стадионом верхом на дроне, доставил мяч главному судье на финале Кубка Португалии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество Copa90.

Отмечается, что зрелище привело в восторг пользователей соцсетей. "Невероятный персонал на финальном матче Кубка Португалии. Будущее уже здесь", — цитирует агентство сообщение Copa90.

Некоторым мужчина на видео напомнил одного из злодеев комиксов Marvel — Зеленого гоблина, который передвигался на летающем "глайдере", похожем на дроны из видео. "Мы в одном шаге от Зеленого гоблина, съехавшего с катушек", — цитирует агентство слова одного из пользователей Twitter Мэтта Гилберта.

Отмечается, что в финале Кубка "Бенфика" играла с клубом "Витория Гимарайнш". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу лиссабонской команды.