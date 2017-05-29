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Издание "Байкал-Daily" составило рейтинг регионов России по продолжительности жизни в 2016 году, где Алтайский край занял 32-е место.

Что касается регионов Сибири, то лидерами по этому показателю являются Красноярский край, Республика Алтай, а также Алтайский край и Омская область. Средняя продолжительность в этих регионах превышает 70 лет. Они занимают в рейтинге 23-е, 25-е, 32-е и 37-е места соответственно.

Как сообщает издание, регионом с самым низким показателем стала Тыва, где продолжительность жизни в прошлом году составила 64,2 года. Чуть дольше живут люди в Чукотском автономном округе — 64,4 года. Замыкает тройку антилидеров Еврейская автономная область с показателем 65,9 года.

Регионом с самым высоким результатом стала Ингушетия. Продолжительность жизни здесь составила 80,8 года. За ней следует сначала Дагестан (77,2 года), а потом Москва (77 лет). Кроме того, средняя продолжительность жизни в России, согласно данным рейтинга, составляет 71,87 года.