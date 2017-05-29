Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова вошла в состав Центрального комитета партии. Решение по ней и еще по 185 членам ЦК было принято на XVII съезде в Москве в субботу, 27 мая. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщили в пресс-службе партии.

33-летняя Мария Прусакова вошла в ЦК ровно через год после своего избрания на пост персека в алтайской КПРФ.

На этом съезде коммунисты переизбирали своего лидера. Им ожидаемо стал Геннадий Зюганов.

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Соратница Прусаковой, секретарь алтайского крайкома по идеологии Дарья Зулина была избрана кандидатом в члены ЦК КПРФ.

До Марии Прусаковой в высший партийный орган входил экс-глава алтайских коммунистов Сергей Юрченко.

Юрченко ушел в отставку в мае 2016 года. Он не скрывал, что таково было решение руководства партии. Впрочем, в последнее время перед его уходом в партии произошло несколько скандалов. О причинах и последствиях своего ухода Сергей Юрченко рассказал ИА "Амител" в интервью.

С этого момента и до официального избрания исполняющей обязанности персека была Прусакова. До этого головокружительного взлета она занимала пост секретаря краевого комитета.

Мария Прусакова, очевидно, имеет весомую поддержку и одобрение со стороны федерального руководства партии. Хотя и сейчас в рядах красных случаются конфликты.

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