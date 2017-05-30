Любимые многими суши и роллы – это не только полезные, сытные и низкокалорийные блюда, но еще и простые в приготовлении. Если вас посещает мысль попробовать сделать их самостоятельно, смотрите подробную инфографику от Amic.ru и компании "Аригато" и учитесь готовить роллы. Может, су-шефом вы не станете, но удивить и побаловать гостей и домашних японской кухней точно сможете.

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Компания "Аригато" находится по адресу: проспект Красноармейский, 72, гостиница "Турист". Сделать заказ и получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (3852) 60-02-06, +7 (3852) 60-02-07. Сайт компании: http://www.arisushi.ru/