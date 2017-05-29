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2018 год станет в России началом Десятилетия детства, которое будет длиться до 2027 года. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, передает "Интерфакс" со ссылкой на портал правовой информации.
Отмечается, что данное решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства на основе результатов, которые были достигнуты при "реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".
В указе, который уже вступил в силу, говорится, что правительству в течение трех месяцев нужно утвердить план мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства.
Напомним, что реализация Национальной стратегии действий в интересах детей была рассчитана на 2012–2017 годы.
Комментарии
а полицаи продолжат винтить детей на улицах в рамках озвученного десятилетия?
Ну вот, теперь не только за Гамлета сажать будут, но и за Агнию Барто. А за Чипполино Джани Родари вообще пожизненный эцих с гвоздями.
Да это уже такой брежневский маразм!!! Вот у них есть все - власть, богатство, мировое могущество...А вот из этих путиных, усмановых, маркиных ,матвиенков, гундяевых и прочих, такой "совок" прет, махровый. Люди, с узколобым стандартным парткомовским мышлением!! Они сами не понимают насколько на самом деле они убого выглядят со стороны..
Десятилетие детства, а план до 2020 года?
путин когда то объявил год семьи и развёлся с женой. Что теперь он задумал?
Назовите мне ХОТЬ ОДИН "указ", который бы был ВЫПОЛНЕН. НАДОЕЛ!!!!!
Детство 2030?
пусть всегда будет Путин
пусть всегда будет Путин
пусть всегда будет Путин
пусть всегда будет он.
детство+100500