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2018 год станет в России началом Десятилетия детства, которое будет длиться до 2027 года. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, передает "Интерфакс" со ссылкой на портал правовой информации.

Отмечается, что данное решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства на основе результатов, которые были достигнуты при "реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".

В указе, который уже вступил в силу, говорится, что правительству в течение трех месяцев нужно утвердить план мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства.

Напомним, что реализация Национальной стратегии действий в интересах детей была рассчитана на 2012–2017 годы.