В аэропортах Москвы отменены шесть рейсов и более 30 задержаны. Об этом пишет "Российская газета".

Например, в Домодедово был задержан 21 рейс. И именно здесь еще шесть отменены. В Шереметьево задержали 10 рейсов. А вот во Внуково и Жуковском все рейсы уходят по расписанию.

По данным издания, причиной задержки рейсов стали погодные условия. На 29 мая синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и прогнозируют усиление ветра и грозы.

В Барнаульском аэропорту корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что задержка рейсов в Москве пока никак не отражается на работе предприятия. Все рейсы в Барнаул из Москвы вылетали вовремя.