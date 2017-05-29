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В Барнауле перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что инцидент произошел ночью в четверг, 25 мая, в лесу рядом с берегом реки Обь. Обвиняемый похитил малознакомого мужчину и поместил его в багажник своей машины. Затем злоумышленник удерживал заложника и перемещал его по Барнаулу. За освобождение похититель требовал от мужчины передачи денег.

Отмечается, что когда машина стояла возле одного из домов на проспекте Строителей, бдительные барнаульцы сообщили полицейским, что в багажнике машины может находиться человек. После этого стражи порядка освободили потерпевшего.

В данный момент обвиняемый заключен под стражу. Отмечается, что ранее он был не раз судим за корыстно-насильственные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Расследование уголовного дела, дальнейший сбор и закрепление доказательств продолжаются.