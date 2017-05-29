Фото: Егор Галкин, Facebook

Строительство нового здания для театра кукол "Сказка" в Барнауле должно стартовать в начале осени. Об этом в понедельник, 29 мая, журналистам сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

Отметим, что ранее планировалось приступить к работам уже в начале этого лета, но сроки сдвинуты из-за технических согласований, а также из-за угрозы подтопления грунтовыми водами.

"Сейчас идут технические процедуры, проводится экспертиза, корректировка проектно-сметной документации. Изначально планировалось, что уже летом приступим к строительству объекта. Однако сроки немного сдвигаются на конец августа — начало сентября. Процедура непростая, потому что единственный подрядчик, который выиграет аукцион, сначала должен снести старое здание, затем построить новое. Мы выходим на финишную прямую", — сказал Андрей Щукин.

Как добавила начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова, специалисты пришли к выводу, что в этой части города есть угроза подтопления грунтовыми водами, поэтому сносить здание и копать котлован в июне-июле противопоказано. Поэтому, чтобы все прошло технологично, принято решение сдвинуть работы на начало осени.

Ориентировочная сумма проекта – около 300 миллионов рублей. Новое здание построят на месте старого театра кукол, а работы по возведению продолжатся около года. С 1 июня театр кукол "Сказка" въедет в здание бывшего кинотеатра "Родина". Сейчас там идут последние приготовления, меняется высота сцен. На эти работы, к слову, из краевого бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Так, в малом зале кинотеатра, рассчитанного на несколько десятков человек, не будет кресел — там установят специальные подушки. Ожидается, что в ближайшее время начнется работа по переоборудованию залов для показа театральных постановок. Ранее о намерении временно перевезти "Сказку" из ДК "Моторостроителей" в здание бывшей "Родины" Amic.ru сообщал председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Ожидается, что первый спектакль в обновленной "Родине" артисты сыграют уже осенью этого года, когда начнется новый театральный сезон.

Сейчас историческое здание театра закрыто по решению суда. Однако барнаульский общественник Егор Галкин выложил фото, сделанное внутри культурного объекта.

Театр кукол "Сказка" был образован в 1963 году. Тогда труппу актеров набирали по объявлению и из соседних регионов. В 70-е годы по рекомендации министра культуры Екатерины Фурцевой театр переехал в здание УВД Алтайского крайисполкома на улице Пушкина, 41, где и находился до недавнего переезда в ДК "Моторостроителей".