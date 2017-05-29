Фото: sito-web-online.it

Черногория обвинила РФ во вмешательстве в ее международную политику, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Серджан Дарманович, пишет РБК со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

Он отметил, что Черногория не одобряет открытого вмешательства РФ. По словам министра иностранных дел, на протяжении двух-трех лет Москва выступает против расширения НАТО. "В этом вопросе мы сами решаем для себя, и мы удивлены, как сильно вмешивается Россия, и, конечно, мы защищаемся", — приводит издание его слова.

Дарманович подчеркнул, что разведка России "открыто" поддерживает местную оппозицию, выступающую против вступления Черногории в Североатлантический альянс. Глава МИД подчеркнул, что членство страны в НАТО "не направлено против кого бы то ни было" и не против России, однако Черногория, "конечно, не может принять того, что кто-то решает, где нам быть".

Издание пишет, что между Черногорией и РФ существуют экономические отношения, но Дарманович при этом подчеркивает, что Москва не является "главным партнером" страны. Министр добавил, что множество туристов приезжают в Черногорию из России, однако он назвал российские инвестиции в страну "неэффективными".

Черногорский парламент ратифицировал протокол о присоединении к НАТО в конце апреля. Документ одобрили, несмотря на бойкот пророссийской оппозиции. "За" проголосовали 46 депутатов из 81.

Президент страны Филип Вуянович назвал ратификацию протокола "историческим". В свою очередь, в МИД РФ выразили сожаление и заявили, что Черногория едва ли внесет существенную "добавленную стоимость" в НАТО.