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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" против 40-летней жительницы Санкт-Петербурга, работающей стоматологом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.
Уточняется, что злоумышленница обманом заставила пациентку заплатить свыше 800 тысяч рублей и вырвала ей 22 здоровых зуба.
Инцидент произошел еще в 2014 году. 43-летняя жительница Петербурга обратилась за помощью к частному стоматологу. Вероятно, врач воспользовалась наивностью пациентки и заявила, что большинство зубов необходимо удалить. Мошенница оценила стоимость операции в 843 тысячи рублей.
После того как женщина согласилась, стоматолог удалила ей больные зубы, а также 22 здоровых. После этого она установила так называемые "мосты", которые, как отмечают следователи, оказались "ненадлежащего качества".
Следствие полагает, что это не единственный случай циничного обмана пациентов со стороны мошенницы. В пресс-службе отметили, что сейчас проверяется информация о совершении злоумышленницей подобных преступлений.
"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения", — добавили в ГСУ.
Комментарии
Баба дура. Перед зеркалом рот открыть не может и посмотреть. Да ещё почти за лям. Вдвойне дура. А зубничка конкретно попала.
Почему только мошенничество? А вред здоровью? Если в драке выбил зуб, какой вред здоровью будет? Так вот здесь то же самое.
нет зубов,
нет делов.
Совсем совесть потеряли. Ещё клятву дают "не навреди".
Ни Бога, ни людей не боятся.
Брату моему без денег зуб выдрали, который как оказалось можно было вылечить.
Да, "прелести" платной медицины...
Какая же алчность у них, как у олигархов.
шволощи, фулиганы, управы на ваш нет!
Кожлы
Мозгов у женщины не было, зубов и денег нет, хоть что-то осталось?
в кредит по ходу загнали