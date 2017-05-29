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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" против 40-летней жительницы Санкт-Петербурга, работающей стоматологом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Уточняется, что злоумышленница обманом заставила пациентку заплатить свыше 800 тысяч рублей и вырвала ей 22 здоровых зуба.

Инцидент произошел еще в 2014 году. 43-летняя жительница Петербурга обратилась за помощью к частному стоматологу. Вероятно, врач воспользовалась наивностью пациентки и заявила, что большинство зубов необходимо удалить. Мошенница оценила стоимость операции в 843 тысячи рублей.

После того как женщина согласилась, стоматолог удалила ей больные зубы, а также 22 здоровых. После этого она установила так называемые "мосты", которые, как отмечают следователи, оказались "ненадлежащего качества".

Следствие полагает, что это не единственный случай циничного обмана пациентов со стороны мошенницы. В пресс-службе отметили, что сейчас проверяется информация о совершении злоумышленницей подобных преступлений.

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения", — добавили в ГСУ.