Председатель Алтайского Заксобрания, лидер регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко завел свою страницу в Facebook.
Вот его первый пост: "Дорогие друзья, я рад приветствовать на своей странице! Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому не стоит их избегать. Надеюсь, что смогу делиться с вами на данной площадке интересными и актуальными новостями. Рад буду конструктивному и содержательному общению!"
Глава алтайского парламента указал место работы, учебы, поставил статус "в браке" и добавил несколько личных фотографий. В списке друзей у него пока 65 человек.
По данным ИА "Амител" , это была инициатива самого Романенко, и он сам намерен вести свой аккаунт. Спикер АКЗС всегда активно следит за событиями в социальных сетях.
Добавим, что некоторые его коллеги-депутаты очень активны в социальных сетях. Среди активных пользователей – справедливороссы Александр Молотов и Владислав Вакаев, коммунистка Вероника Лапина, единороссы Денис Голобородько, Дмитрий Аганов, Сергей Писарев, Андрей Волков.
Комментарии
В фейсбуке чаще всего сидит узкоспециализированный круг лиц, но тем не менее, на узкую аудиторию тоже надо ориентироваться. Остался ВК и твиттер и можно будет следить за деятельностью Романенко максимально публично!!
за какой деятельностью следить?
Романенко вообще интересно удивляет последнее время, крайне креативно действует.
Александр сам по себе прикольный, можно будет увидеть, где он бывает, какие мероприятия проводит, сумел заинтриговать в очередной раз. Видно, что человек работает и совершенствуется+ идет в ногу со временем.
Он итак медийная личность, а страничка в фейсе станет еще одним приятным аргументом в его пользу.Я бы почитал Романенко.
Снова едреснятовская камарилья с восхвалением работодателя выползла. Вам с себя не тошно?
Гость, а чего вы других называете всякими кОмарильями, сами поди тоже еще тот жучильеУ каждого человека свое мнение. И , если он с вами не согласен, это вовсе не значит, что он не прав и не обязательно это ЕР, или еще кто-то подобный. Романенко же на самом деле удивил.
скоро Романенко и в других соц.сетях появится, и почему бы и нет? Зато открыто все- где был,что делал, какую работу провел и с кем, и он живой человек, поэтому страничка в соц. сети- это норма
«Посты он будет писать сам» . Если посты будут такие же, как и то, что он делает тогда почитаю, Романенко много чего хорошего сделал за последнее время, и зарекомендовал себя как опытный политик и порядочный человек.
Деловая страница- делового человека- все правильно
Здорово,что Романенко добавился к списку своих коллег, зарегистированных в соц. сетях, надеюсь его читать будет также интересно.
«Посты он будет писать сам» . Если посты будут такие же, как и то, что он делает тогда почитаю,
То есть, может и не сам ? А что конкретно он сделал, кроме турне по краю?
А что конкретно он сделал, кроме турне по краю?
Эдуарду, написавшему здесь 80% комментариев, еще не сказали. Сказали писать, что будет читать перед сном и утром за завтраком. Про дела еще не было разнарядки.
Гость не будьте занудой, Романенко прикольный и веселый и изучает пусть и сложные , но нужные вещи вроде соц. сетей. Бука вы.
Икея да гость вообще унылый какой-то, как осенний лист, видать кто-то обидел, вот и пишет глупости про Романенко, зачетный он чел и точка