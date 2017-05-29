Председатель Алтайского Заксобрания, лидер регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко завел свою страницу в Facebook.

Вот его первый пост: "Дорогие друзья, я рад приветствовать на своей странице! Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому не стоит их избегать. Надеюсь, что смогу делиться с вами на данной площадке интересными и актуальными новостями. Рад буду конструктивному и содержательному общению!"

Глава алтайского парламента указал место работы, учебы, поставил статус "в браке" и добавил несколько личных фотографий. В списке друзей у него пока 65 человек.

По данным ИА "Амител" , это была инициатива самого Романенко, и он сам намерен вести свой аккаунт. Спикер АКЗС всегда активно следит за событиями в социальных сетях.

Добавим, что некоторые его коллеги-депутаты очень активны в социальных сетях. Среди активных пользователей – справедливороссы Александр Молотов и Владислав Вакаев, коммунистка Вероника Лапина, единороссы Денис Голобородько, Дмитрий Аганов, Сергей Писарев, Андрей Волков.