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Штормовое предупреждение передают в Алтайском крае. Синоптики прогнозируют во второй половине дня 30 мая и 31 мая ливень, град и порывистый ветер.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, ветер усилится до 20-25 м/с. Во вторник, 30 мая, днем температура поднимется до +24...+29 градусов, ночью +13...+18 градусов. На следующий день немного похолодает. Дневная температура составит +17...+22 градуса, ночная +10...+15 градусов, в западных районах +4...+9.

В первый день лета температура днем поднимется до 24 градусов, но в конце дня вновь прогнозируют дождь и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду. Дождливая погода будет держаться в регионе вплоть до 2 июня.