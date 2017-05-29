В Алтайском крае будут принимать жесткие меры в отношении сельхозпредприятий, которые жгут сухую траву на полях во время противопожарного режима. Их могут лишить государственных субсидий. Такое распоряжение отдал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Он поручил министру сельского хозяйства Алтайского края Александру Чеботаеву взять на особый контроль сельхозпредприятия, которые нарушают требования особого противопожарного режима. Уже весной 2018 года при рассмотрении заявлений от сельхозпредприятий будет учитываться их отношение к требованиям пожарной безопасности.

"Чаша терпения переполнена. Ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия, а для сельхозпредприятий несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки", — подчеркнул Александр Карлин.

Как пояснили в региональном правительстве, "власти не намерены поддерживать товаропроизводителей, которые нарушают законодательство и таким образом создают дополнительные угрозы для безопасности населенных пунктов, социально значимых и экономических объектов региона".

Поводом к такому решению послужил инцидент во время поездки по Алтайскому краю начальника Сибирского регионального центра генерал-лейтенанта Сергея Диденко. Во время вертолётного перелёта из Барнаула в Бийск, а затем в Рубцовск 23 мая Диденко увидел, что в Петропавловском районе рядом с населенными пунктами выжигается трава. Об этом он сообщил губернатору.

На место происшествия тут же выехала патрульно-контрольная группа из представителей районной администрации, полиции и пожарного надзора. Механизатор, который разжигал костры, сообщил, что выполняет задание руководителя предприятия "Прогресс".

В результате в отношении предприятия заведено административное дело. Ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей оштрафован и механизатор.

Запрет на проведение сельскохозяйственных палов регламентирован ст. 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25.04.2012 № 390) и действующим на территории Алтайского края с 28.04.2017 особым противопожарным режимом (постановление Правительства Алтайского края от 27.04.2017 № 139). За нарушение режима предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей.