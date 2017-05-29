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Брендовые сумки дешевле заказывать по интернету

, ИА "Амител"
Жительницы Барнаула теперь могут заказать сумку известных брендов с доставкой на дом

Заказать брендовые сумки жительницы города Барнаула теперь могут через интернет на сайте магазина Elyts.ru. Компания предлагает широкий выбор оригинальных изделий, удовлетворяющих всем художественным требованиям. Каждый их элемент является максимально продуманным и функциональным, демонстрирующим последние модные тенденции.

Брендовые сумки на сайте Elyts.ru выполнены таким образом, что будут актуальными не один год. В их оформлении доминируют нотки классики, что является весомым преимуществом.

В наличии представлены спортивные и классические сумки, клатчи, рюкзаки, чехлы таких именитых брендов, как 2ME, ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY, ALBERTA FERRETTI, BLUGIRL, CARLO SALVATELLI, DIANE VON FURSTENBERG, EMPORIO ARMAN, GIANCARLO PETRIGLIA, LIU JO, VALENTINO RED, VERSACE COLLECTION и многих других.

Выбор материалов также огромен: лакированная и натуральная кожа, замша, искусственные материалы, нейлон, поливинилхлорид, полиамид, хлопок, экокожа и многие другие. Некоторые модели изготовлены с использованием таких нестандартных материалов, как резина и мех лисы. Выглядят такие изделия стильно, экстравагантно и дорого.

Своим клиенткам из города Барнаула компания Elyts.ru предлагает воспользоваться гибкой системой скидок. Согласно ее условиям, покупательницы могут сэкономить от 10 до 20 % от общей стоимости сделанного заказа.

Виртуальные дисконтные карты Elyts.ru предоставляются на следующих условиях:

  • 10 % — если сумма заказа составила от 150 000 до 299 999 рублей
  • 15 % — если общая стоимость покупки ограничивается рамками от 300 000 до 599 999 рублей
  • 20 % — если был сделан заказ на сумму более 600 000 рублей

Виртуальные дисконтные карты распространяются на все дальнейшие покупки. Более того, они являются накопительными (исключение составляет лишь карта, которая предоставляет скидку на каждую покупку в размере 20 %).

Еще один способ сэкономить при заказе оригинальной сумки на сайте интернет-магазина — использовать промо-код. Многократность и длительность его применения определяется условиями действующей акции. Постоянные клиенты компании Elyts.ru получают промо-коды на электронную почту или через смс-рассылку. Также отыскать комбинацию цифр и букв, сулящую скидку, можно на сайтах магазинов-партнеров.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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