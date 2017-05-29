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В администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривается возможность начала новых переговоров с РФ по проблеме на Украине. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на The Washington Post и источники газеты в правительственных и экспертных кругах.

Издание отмечает, что за запуск нового формата переговоров по Украине несет ответственность госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон. Также подчеркивается, что процесс межведомственных консультаций с участием офиса вице-президента Майкла Пенса уже запущен.

Газета пишет, что в данный момент "все находится на ранних стадиях". Кроме этого, она уточняет, что идея Тиллерсона заключается в перезапуске того типа мирных переговоров, в которых в 2016 году участвовала администрация предыдущего главы США, однако "с надеждой на лучшие результаты за счет новых обстоятельств и персоналий".

В частности, идет обсуждение кандидатуры нового посланника Соединенных Штатов, ответственного за контакты с российской стороной по украинскому вопросу. Ранее этим занималась помощник госсекретаря Виктория Нуланд.