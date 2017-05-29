Картина студии Disney "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" установила новый рекорд в российском прокате по итогам первого уикенда.

Так, лента за три дня без учета превью собрала примерно 965 миллионов рублей только на территории России. Таким образом, прежний рекорд, который принадлежал картине студии Fox с проектом "Дэдпул", побит.

Цифры, конечно, феноменальные. Учитывая рынок СНГ, новые "Пираты" заработали и вовсе более миллиарда рублей, что также является новым рекордом. Отметим, что в США картина о Джеке Воробье довольно скромно показала себя на старте. Фильм за три дня собрал 75 миллионов долларов, что является худшим результатом франшизы. Четвертая часть "На странных берегах" в первый уикенд получила около 90 миллионов долларов. В целом, цифры неплохие, но не выдающиеся. Картине явно будет не под силу собрать в мире миллиард долларов, но, скорее всего, студия окупит затраты на производство.