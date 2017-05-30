Внешние строительные работы в Художественном музее Алтайского края будут завершены к концу 2017 года. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал в ходе пресс-конференции вице-премьер Андрей Щукин.

По его словам, сейчас идет процесс согласования всех необходимых документов, и в ближайшее время строители приступят к ремонту фасада культурного учреждения. К зиме следующего года внутри помещения уже начнутся реставрационные работы.

"В этом году планируется сделать фасад, кровлю, благоустройство, а также завести тепло в здание. Планируем уйти на работы, которые носят реставрационный характер, уже в 2018 год", — сказал Андрей Щукин.

Напомним, в середине апреля стало известно, что единственным претендентом на завершение строительства здания Государственного художественного музея, который смог выполнить уникальные требования закупки, стала компания "Селф". Отобрать заказ у алтайского застройщика попытались компании из Барнаула, Кемерово и Москвы.

На данный момент на объект было потрачено около 200 миллионов рублей. Планируется, что на завершение строительства выделят еще 122 миллиона. Отметим, что Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

В начале года краевые власти расторгли контракт с компанией, и был объявлен новый аукцион. Губернатор Алтайского края Александр Карлин, к слову, не раз подчеркивал, что музей будет достроен.