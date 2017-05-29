Фото: ap22.ru, altai.eparhia.ru

Аллею колоколов открыли в храмовом комплексе Иоанна Богослова в Барнауле в воскресенье, 28 мая, сообщается на сайте "Алтайской правды".

Отмечается, что в ней заложены камни в честь знаменитых колоколов страны.

Издание добавляет, что торжественная церемония открытия прошла в рамках трехдневного Пасхального фестиваля звонарского искусства Сибири, который собрал звонарей со всей Сибири и России.

По завершении мероприятия владыка Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, вручил звонарям памятные сувениры. "Вы стали сегодня на ступеньку выше в искусстве колокольного звона", — отметил он.