Сразу несколько социально важных проектов запускает партия "Единая Россия" в 2017 году. В рамках проектов "Городская среда" будут отремонтированы дворы многоэтажных домов, общественно значимые места. Проекты "Парки малых городов", "Театры малых городов" и "Местный Дом культуры" — это благоустройство парков, ремонт театров и ДК в малых городах и селах.

"Единая Россия" не просто разработала эти проекты, основываясь на наказах избирателей, но и нашла средства на их реализацию.

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Алтайский край на проекты получит почти 612 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Но роль "Единой России" не исчерпывается только принятием соответствующих программ. Партия организует взаимодействие органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений и граждан, а также контролирует реализацию программ и эффективность расходования средств.

Главное здесь — прозрачный механизм работы: финансирование получат те объекты, которые выберет население. То есть действительно нужные людям.

Городская среда

Этот проект — самый масштабный из тех, что партия начнет реализовывать в 2017 году. Он рассчитан до 2022 года.

В 2017 году по проекту будет отремонтировано несколько сотен дворов многоквартирных домов и знаковых мест отдыха в 11 муниципалитетах региона. Это Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО Сибирский, Яровое и рабочий поселок Степное Озеро Благовещенского района.

Цена вопроса – 516 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн — из краевого.

Средства распределены в зависимости от количества многоквартирных домов в муниципальном образовании. Самую большую сумму получит Барнаул. На благоустройство дворов и общественных мест краевой столицы только в 2017 году потратят 236 млн рублей. Второй по значимости город края – Бийск – получит 130 млн рублей. Рубцовску дадут 87 млн рублей, Заринску — 18 млн рублей, Славгороду – чуть больше 17 миллионов.

На эти средства можно будет провести ремонт дворовых проездов, установить освещение, скамейки и урны для мусора.

Кроме того, можно выбрать и дополнительные работы, но уже при софинансировании собственников в размере от 1% сметной стоимости: построить или отремонтировать детские площадки, оборудовать парковочные места, провести озеленение, организовать дренажную систему и водоотведение, установить контейнеры и оборудовать зоны отдыха.

Главное условие участия в проекте — конкретный дом может попасть в программу только по инициативе жителей. То есть для этого будет необходимо провести собрание собственников жилья и решить, что именно надо сделать во дворе. Затем обратиться в свою управляющую компанию, районную администрацию или даже к своему депутату от партии "Единая Россия".

Сбор заявок от жителей многоквартирных домов проходил до 1 мая. В заявках горожане сами, порой даже от руки, отражают, каким они хотят видеть свой двор в будущем. По итогам общественных обсуждений для участия в проекте в 2017 году будут отобраны лучшие. Однако тем, кто не попал в проект, сегодня расстраиваться не стоит. "Городская среда" будет существовать до 2020 года, так что если какой-то дом не попадет в него в 2017 году, то он может быть запланирован и на последующие годы.

Специальные комиссии выбирали дома до 25 мая. До 1 июля разработают дизайн-проекты благоустройства каждого из объектов проекта. Работы по благоустройству начнутся в июле.

Также часть средств пойдет на благоустройство общественных мест: набережных, площадей, скверов, улиц, пешеходных зон. В каждом указанном населенном пункте не менее одной такой зоны. И здесь будут учитываться пожелания жителей.

"К примеру, в Барнауле это будет реконструкция Нагорного парка и набережной, в Рубцовске — благоустройство Центральной площади города (восстановление асфальтового покрытия, обустройство фонтана, озеленение территории), в Бийске — благоустройство бульвара Петра и ул. Шевченко (оборудование зоны отдыха, благоустройство сквера, реконструкция освещения, ремонт ливневой канализации и пешеходных зон)", — прокомментировал координатор партийного проекта "Городская среда" в Алтайском крае Игорь Панарин.

Театры малых городов

В проект "Театры малых городов" попадают два театра: бийский и рубцовский. Каждый получит в этом году по 4 млн рублей. Будет проведен косметический ремонт, обновлены декорации, костюмы, закуплено оборудование.

Так, например, здание Бийского драматического театра было построено в 1916 году. Сначала здесь был Народный дом, где выступали заезжие артисты, певцы, артисты цирка, выступал церковный хор, проходили смотры художественной самодеятельности, работали кружки, ставили оперу. Театр появился на этом месте в 1939 году. И в наши дни здесь показывают популярные спектакли.

Большой капитальный ремонт здесь проходил в далеком 1997 году.

Сейчас театру требуется ремонт и обновление оборудования и инвентаря.

Рубцовский театр является одним из старейших в крае — ему больше 90 лет. Полученные деньги театр потратит на обновление звукового, светового оборудования, декораций, костюмов.

Парки малых городов

По предложению партии "Единая Россия" Алтайский край получит из федерального бюджета субсидию в размере 11,8 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей будет выделено из региональной казны.

В 2017 году будут благоустроены парки Алейска, Белокурихи, Бийска, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового.

Существующие парки очень долго не финансировались, или это происходило по остаточному принципу. Многие из них пришли в упадок. Но такие места массового отдыха очень нужны городам.

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Реализация проекта рассчитана на 2017 — 2019 годы. Средства на благоустройство парковых зон будут выделяться ежегодно.

Местный Дом культуры

В 2017 году из федерального и краевого бюджетов будет выделено 25 млн рублей на ремонт 15 домов культуры в малых городах Алтайского края. Реализация проекта рассчитана на 2017 — 2019 годы.

В программу попали ДК в Кулундинском, Кытмановском, Тальменском, Топчихинском, Баевском, Бурлинском, Завьяловском, Змеиногорском, Калманском, Краснощековском, Первомайском, Табунском, Усть-Калманском, Чарышском районах, а также в Заринске

Например, Калманский центральный районный дом культуры получит 1,5 млн рублей на ремонт крыши.

Финансовую поддержку получают не просто те дома культуры, где ремонт требуется срочно, но и те, где ДК имеет большое значение в жизни села: там работает народный или заслуженный творческий коллектив, а население получает тут или иную услугу.

Кстати, по инициативе партии "Единая Россия" летом 2017 года в эти ДК для прохождения практики приедут студенты Алтайского государственного института культуры. Возможно, кто-то из них вернется туда работать.

"Дома культуры в малых населенных пунктах чаще всего являются единственным центром дополнительного образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития народного творчества. Более половины всех объектов, а их в стране около 35 тысяч, нуждаются в ремонте, обновлении устаревшей или утерянной материально-технической базы ", — отметила депутат Государственной думы от Алтайского края Наталья Кувшинова.