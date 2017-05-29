Награда Звягинцева за "Нелюбовь"

Главное событие Каннского фестиваля для российских любителей кино — это "Приз жюри", врученный режиссеру Андрею Звягинцеву за его фильм "Нелюбовь". Пользователи соцсетей отмечают, что награду режиссер получил не зря, и признаются, что с нетерпением ждут 1 июня (в этот день в прокат выходит кинолента), а кто-то даже написал стихи.

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Последний матч Тотти

Историческое событие для футбольных болельщиков — завершил свою карьеру легендарный Франческо Тотти. Спортсмен провел прощальный матч за "Рому" и красиво попрощался с болельщиками на трибунах. Соцсети не молчат: Instagram болельщиков наполняется прощальными постами с итальянским футболистом. Выражают свое уважение Тотти и фанаты других клубов. Известный вратарь Джанлуиджи Буффон также отметился прощальным постом, написав: "Мы росли вместе. Мы были соперниками. Мы радовались и плакали вместе. Хорошей тебе жизни, Франческо, куда бы ни привела тебя дорога и твой следующий вызов".

Siamo cresciuti insieme. Ci siamo affrontati da avversari. Abbiamo gioito e pianto insieme. Buona vita Francesco. Qualunque sia la tua strada, qualunque sia la tua prossima sfida. #TottiDay A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on May 28, 2017 at 11:03am PDT

"Прощание с Тотти. Пришло время. Гораздо больше, чем просто игрок для многих болельщиков"

Киану Ривз в России

Instagram российских пользователей наполнили снимки с известным актером Киану Ривзом, который прилетел в Санкт-Петербург на съемки фильма "Сибирь". Отмечается, что актер без телохранителей и свиты прошелся по городу, где, конечно же, его узнали поклонники, желавшие сфотографироваться с ним. Теперь счастливчики на зависть другим поклонникам выкладывают селфи с актером.

Тот самый момент, когда вышел из дома в магазин за кефиром и на мостике встретил кумира детства) #киануривз #keanureeves A post shared by Василий Юхнев (@youhnev) on May 26, 2017 at 6:51am PDT

Keanu Reeves #KeanuReeves #КиануРивз #TheMatrix #JohnWick #Russia #SaintPetersburg #Матрица #ДжонУик A post shared by Vladimir Chernov📷 (@leonwork) on May 28, 2017 at 12:48pm PDT

Аллея колоколов в Барнауле

Барнаульцы сегодня обсуждали колокольную аллею, которая появилась на улице Балтийской, недалеко от храма Иоанна Богослова. Там заложили камни, на которых изображены знаменитые колокола России.

Фото: ap22 ru

Горожане по-разному восприняли появление необычной аллеи в краевой столице. Одни уверены в том, что, когда "доделают, красивое место будет", "город преображается, здорово", другие не понимают, зачем это, и призывают ходить в торговые центры, которых в последнее время в краевой столице появилось очень много.